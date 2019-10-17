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В Шемышейском районе легковушка вечером сбила мужчину

17 октября в 13:41 238 просмотров

В Шемышейском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 16 октября в 19:00 на втором километре подъезда к селу Усть-Уза автомобиль ВАЗ-210740, которым управлял 54-летний водитель, сбил 58-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами, потому что ночью их не видно на дороге.


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