Программа театрального фестиваля «МаскерадЪ» в Пензе

В Пензе с 24 по 31 октября в третий раз пройдет международный театральный фестиваль «МаскерадЪ» (18+). Что ожидает зрителей на этот раз, рассказали его организаторы 17 октября.

В 2019 году «МаскерадЪ» будет посвящен творчеству великого режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда, чье 145-летие отмечалось в феврале.

«Театры-участники покажут спектакли по пьесам, к которым Мейерхольд в разное время обращался как режиссер или как актер. В основную программу включено девять спектаклей, поставленных как молодыми, так и опытными режиссерами столичных и региональных театров», — сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Кроме показа спектаклей, на фестивале будет обширная дополнительная программа. Так, московский кинокритик Алена Солнцева проведет цикл лекций-кинопоказов, студенты режиссерского факультета ГИТИС подготовят с пензенскими актерами эскизы по другим пьесам, к которым в разное время обращался Мейерхольд. Ведущим этой творческой лаборатории станет известный театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский. Кроме того, пройдут мастер-классы и творческие встречи, сообщили в пресс-центре облправительства.

«МаскерадЪ» — это традиционный театральный фестиваль, который проходит в Пензе. Первый состоялся в 2014 году, он был посвящен 200-летию Лермонтова. В 2017-м его темой стала советская классическая драматургия в честь 100-летия Октябрьской революции.

