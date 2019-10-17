Губернатор предложил организовывать спортивные состязания на заводах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 октября во время рабочей поездки в город Заречный обсудил с руководителями крупных заводов аспекты социального сопровождения сотрудников.

Глава региона отметил, что на многих предприятиях хорошо развита соцподдержка сотрудников, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Социальная защищенность привлекает, в том числе, и молодых специалистов, дает уверенность в завтрашнем дне и исключает отток квалифицированных кадров. Молодежь приходит на то предприятие, где платят хорошую зарплату, предлагают социальные услуги, помогают в сфере здравоохранения, в связи с рождением ребенка, выплачивают помощь на содержание детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях пенсионерам и многодетным семьям», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев предложил максимально использовать возможности оздоровительных учреждений региона для отдыха работников. Он добавил, что на обновление пензенских здравниц выделяли дополнительные средства. Помимо этого, он отметил необходимость открытия на предприятиях медицинских пунктов.

«Правительство готово принять программу софинансирования и помочь предприятиям, которым тяжело самостоятельно открыть и содержать медпункты», — сказал он.

Также глава региона отметил, что в организации социо-культурной жизни предприятий играют профсоюзы. Он напомнил, что большим успехом всегда пользовались культурно-массовые и спортивные мероприятия, организованные для сотрудников. Губернатор предложил проводить соревнования между предприятиями на регулярной основе.

«Можно проводить по линии минспорта каждый год соревнования по футболу, волейболу, культурно-массовые мероприятия на звание «Лучшее предприятие Пензенской области, при этом к проведению любых мероприятий нужно активно привлекать молодежь», — подытожил Иван Белозерцев.