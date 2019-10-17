Иван Белозерцев оценил санаторий завода «Старт»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 октября осмотрел санаторий-профилакторий АО «ФНПЦ «ПО «Старт». Он назвал практику предприятия по оздоровлению сотрудников лучшей в регионе.

Санаторий построен в 1968 году и финансируется полностью за счет средств завода.

«Это очень хорошо, что предприятие берет на себя расходы, обеспечивает работникам социальную поддержку, предоставляет различные социальные услуги, в том числе — и в сфере здравоохранения», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что за год в санатории проходят процедуры 800 человек, среди которых — как сотрудники, так и ветераны предприятия. Работники оплачивают только 3−10% путевки.

«В санатории есть все необходимое для поддержания здоровья заводчан, такой подход сложно найти», — сказал губернатор.