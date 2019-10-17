В Пензенской области определили лучшего участкового

Мужчина работает старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Бессоновскому району, он получил наибольшее количество голосов пользователей социальных сетей. Опрос проводили на официальном сайте регионального управления МВД России.

Теперь житель Пензенской области представит региона на всероссийском этапе конкурса. Голосование (0+) пройдет с 1 по 10 ноября.

В органах внутренних дел Игорь Герасимов служит уже десять лет. Долгое время работал во вневедомственной охране, выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ. Участковым он стал три года назад. Под его ответственностью — частный сектор, сельская школа, стадион, многоквартирные дома и несколько предприятий.

Игорь Герасимов выезжает на вызовы по всей Бессоновке, его принцип — никому и никогда не отказывать в помощи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.