17 октября в региональном минсельхозе подвели промежуточные итоги месячника по пресечению продажи контрафакта, который продлится в Пензенской области до 1 ноября, а также рассказали о том, как определить легальность табачной и алкогольной продукции.

Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства Нина Богач напомнила о том, что месячник был объявлен губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. В работе принимают участие все органы исполнительной власти, она ведется во всех муниципальных образованиях.

«В рамках месячника проводится мониторинг предприятий потребительского рынка совместно с общественниками. В течение недели мы проводим несколько проверок, привлекаем молодежные организации, СМИ, используем телефоны «горячей линии» (0+). Каждый житель региона может позвонить. Также работает сайт «Контрафакту — бой» (12+), где подробно написано, как определить фальсификат. Мы проводим встречи со школьниками, со студентами вузов с привлечением минздрава, беседуем о вреде алкоголя и табакокурения», — сообщила начальник управления.

Замначальника управления рынка продовольствия и лицензирования Павел Гусев отметил, что месячник по пресечению продажи контрафактной алкогольной и табачной продукции проводится четвертый год подряд, есть позитивные результаты.

«За две недели рабочей группой минсельхоза 170 точек промониторено, выявили 19 нарушений: три — по продаже алкоголя и 16 — по табачной продукции», — рассказал Павел Гусев.

Он обратился к пензенцам с рекомендацией не приобретать дешевую табачную продукцию: ведь только акциз на каждую пачку составляет от 50 до 56 рублей, и если цена ниже, то перед вами — стопроцентный фальсификат. О фактах продажи дешевых сигарет замначальника управления попросил сообщать на телефон «горячей линии» регионального минсельхоза — 8 (8412) 56-33-08.

«Также мы мониторим работу в районах, около 900 точек проверили, 54 нарушения выявлено», — добавил Павел Гусев.

Руководитель союза производителей и дистрибуторов Пензенской области Михаил Янгулов сообщил о том, что сотрудники организации с начала месячника проверили 70 объектов торговли, выявив 13 нарушений, связанных с реализацией алкогольной и табачной продукции.

«По выявленным фактам проинформированы территориальные органы полиции, они оперативно отреагировали, проводят проверки, по результатам которых будет принято решение. Взаимодействуем с Роспотребнадзором, налоговой инспекцией Пензенской области — ведь из 13 нарушений четыре были связаны с контрольно-кассовой техникой», — отметил Михаил Янгулов.

По его словам, в рамках месячника союз также активно взаимодействовал с органами местного самоуправления — в частности, с администрациями Бессоновского и Пензенского районов. В результате, к примеру, в Кондоле удалось пресечь продажу 400 пачек сигарет. Однако, добавил руководитель организации, администрации других муниципальных образований такой активности не проявляют.

Михаил Янгулов также рассказал о признаках контрафактной табачной продукции: к ним относятся очень низкая стоимость упаковки — от 45 рублей, отсутствие на ней федеральной специальной марки или признаков подделки, информации о том, откуда завезен товар. Определять легальность алкогольной продукции руководитель союза порекомендовал с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко» (12+).

Напомним, месячник по пресечению незаконной продажи алкоголя и табака в Пензенской области стартовал 1 октября. В течение четырех недель эксперты будут проводить мониторинг торговых предприятий и общественного питания, чтобы выявить факты незаконной реализации алкоголя и сигарет.

Жители Пензы и области также могут принять активное участие в месячнике: позвонить по телефону «горячей линии» (0+) министерства сельского хозяйства Пензенской области 8 (8412) 56-33-08 и оставить сообщение о фактах незаконной реализации алкоголя и табака. Также это можно сделать на сайте Общественной организации «Союз производителей и дистрибьюторов», позвонив по телефону доверия УМВД России по Пензенской области — 8 (8412) 59-77-77, в отдел потребительского рынка администрации города по телефону 8 (8412) 68-52-21.