В пензенском перинатальном центре прошла экскурсия для будущих мам

Эта экскурсия организована для того, чтобы женщин не пугала неизвестность. Будущие мамы осмотрели палаты, помещения для подготовки к родам.
Экскурсии будут продолжаться до середины декабря. Записаться на них может каждая беременная женщина. Достаточно позвонить по номеру 54−87−57 и оставить заявку. Специалисты перезвонят и обговорят удобное время для посещения медучреждения.
Экскурсии в перинатальный центр проходят по четвергам. Возрастные ограничения — 6+.
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