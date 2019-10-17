В пензенском перинатальном центре прошла экскурсия для будущих мам

В Пензе 17 октября областной перинатальный центр посетили женщины, готовящиеся стать мамами. Идею таких встреч озвучили на « Беременных посиделках », которые прошли в рамках «Осенних филатовских чтений».

Эта экскурсия организована для того, чтобы женщин не пугала неизвестность. Будущие мамы осмотрели палаты, помещения для подготовки к родам.

Экскурсии будут продолжаться до середины декабря. Записаться на них может каждая беременная женщина. Достаточно позвонить по номеру 54−87−57 и оставить заявку. Специалисты перезвонят и обговорят удобное время для посещения медучреждения.

Экскурсии в перинатальный центр проходят по четвергам. Возрастные ограничения — 6+.

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