В Пензенской области «Ростелеком» обеспечил интернетом компьютерный класс в «Доме Вероники»

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Ростелеком» продолжает реализовывать социальные проектынаправленные на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря оптическим технологиям связииспользованным компаниейдоступ к дистанционным семинарам и мастер-классам получили ребятапроживающие в «Доме Вероники», «Квартале Луи» и районах региона.

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