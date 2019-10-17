В Пензенской области «Ростелеком» обеспечил интернетом компьютерный класс в «Доме Вероники»

Созданная «Ростелекомом» в пансионе для молодых людей с тяжелой степенью инвалидностью «Дом Вероники» оптическая инфраструктура связи позволяет обеспечивать цифровыми сервисами новые проекты, реализуемые общественником Марией Львовой-Беловой.
«Совсем недавно мы подключили высокоскоростной интернет в компьютерном классе, который открылся в пансионе. С помощью интернета ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут проходить обучение по разработанной специально для них программе, сдавать тестирование и удаленно работать в различных компаниях. Одним из партнеров обучающего проекта выступила интернет-бухгалтерия «Мое дело», — рассказал пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.
«Дом Вероники» — второй после «Квартала Луи» центр проживания для молодых людей с инвалидностью в Пензе. Он открыт в июне 2017 года. Ранее «Ростелеком» также помогал пансиону приобрести компьютерное и специализированное оборудование для мини-типографии, оснастить связью инклюзивный центр.