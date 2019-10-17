Гости «Первой студии» обсудили культурное будущее Пензы

Как к 2024 году преобразится культурная жизнь в Пензенской области благодаря реализации профильного нацпроекта, как изменятся зарплаты сотрудников этой сферы и продолжится ли модернизация материально-технической базы в музыкальных и школах искусств региона? Ответы на эти и другие вопросы сформулировали гости программы «Первая студия» на телеканале «Экспресс».

Гостями студии стали зампред правительства региона Олег Ягов, глава пензенского минкульта Татьяна Курдова, а также директора культурных учреждений и школ, артисты, волонтеры и учащиеся. Открывая дискуссию, Олег Ягов напомнил о том, что национальный проект «Культура», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, в Пензенской области представлен тремя проектами: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Мы понимаем, что развитие культуры в 21 веке невозможно без совершенствования материально-технической базы. Пензенская область активно участвует в реализации проекта «Культурная среда», и в 2020 году мы получим федеральные средства на капитальный ремонт трех домов культуры. Второй региональный проект связан с поддержкой талантливых творческих коллективов, чтобы люди могли самореализовываться. В-третьих, необходимо совершенствовать цифровые технологии. Закладываются большие средства, чтобы наши библиотеки, культурно-досуговые центры были обеспечены современным оборудованием», — отметил он.

Одним из важных направлений нацпроекта является модернизация и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и культурно-образовательных учреждений. Министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова отметила, что эта работа уже началась: буквально несколько недель назад в регион завезли первую партию из 16 пианино.

«Их получили школы, которые внедрили и работают с предпрофессиональными программами именно по классу фортепиано. До 2024 года мы планируем оснастить и модернизировать не менее 35 музыкальных школ и школ искусств в регионе. На эти цели уже выделены федеральные средства», — рассказала она участникам «Первой студии».

Также гости программы затронули такие важные темы, как рост зарплат сотрудников культурной сферы и популяризация объектов данного профиля, после чего поделились мнением относительно того, можно и нужно ли зарабатывать деньги на их посещении.

«Считаю, что в современных условиях можно и нужно зарабатывать деньги на каждом учреждении культуры каждой команде, тогда появляется возможность развиваться и стимулировать людей на дальнейшую работу. Например, 4,5 года назад средняя зарплата в пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого составляла 14,5 тысяч рублей, сегодня — 28,5 тысяч рублей», — такую точку зрения высказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Кроме того, участников обсуждения ждал музыкальный сюрприз от артистов.

Выпуск программы «Первая студия» (16+) можно увидеть в эфире телеканала «Экспресс» 25 октября в 18:30.