Из семьи забрали двух девочек, мать которых не следила за их гигиеной и лечением

В Пензенской области в социальный центр поступили две девочки с рядом простудных заболеваний. По данным облпрокуратуры, детей пришлось забрать из-за поведения матери.

По данным надзорного ведомства, женщина почти год ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Из-за этого дети получили «физические и нравственные страдания».

«Мать не предоставляла детям лекарства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе — вследствие несоблюдения элементарных гигиенических норм», — отмечают в ведомстве.

Стражи порядка в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту «ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию», «сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Мать в сентябре 2019 года решением суда лишена родительских прав.