Пензенцев призывают сообщать о контрафакте по телефону «горячей линии» (видео)

Более 50 нарушений, пять исков в суд и два уголовных дела. Таковы результаты проверок торговых точек за две недели, где продают спиртные напитки и сигареты. В региональном минсельхозе подвели первые итоги месячника по борьбе с контрафактной алкогольной и табачной продукцией. Напомним, он стартовал 1 октября по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

С начала октября участились проверки пензенских магазинов. Итоги экватора месячника — мониторинг более 900 объектов торговли по всему региону, 54 выявленных нарушения.

«О выявленных нарушениях проинформированы территориальные органы полиции. Они оперативно отреагировали, прибыли на место нарушения, задокументировали выявленные нами факты. Сейчас по ним проводятся проверки», — рассказал директор союза производителей и дистрибуторов Пензенской области Михаил Янгулов.

В результате рейдов правоохранительные органы составили 30 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено два уголовных дела. Для рассмотрения в суд направлены пять исковых материалов. В четырех случаях непромаркированная алкогольная продукция была изъята и направлена на исследование в экпертно-криминалистический центр, но большинство нарушений связано с реализацией контрафактного табака.

«Во-первых, это социальная проблема, курение таких сигарет может причинить здоровью еще больший вред. Во-вторых, экономическая, с данной продукции не выплачиваются акцизы», — объяснил заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Выявить нарушения удается, в первую очередь, благодаря звонкам инициативных граждан. Жителей Пензенской области просят сообщать обо всех фактах незаконной продажи алкоголя и сигарет.

«Телефоны «горячей линии» есть во всех муниципальных образованиях региона. Также есть сайт общественной организации «Контрафакту — бой» (12+), где освещено каждое нарушение, связанное с нелегальной продажей алкоголя или табачного изделия. Причем написаны адреса данных предприятий, и как можно определить фальсифицированную продукцию», — рассказала начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Звонки принимают и в минсельхозе региона. Там работает круглосуточная «горячая линия» (0+): 56−33−08. Месячник продлится до 1 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.