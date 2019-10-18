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В Пензенской области определили лучшего участкового

Пензенцы выбрали лучшего участкового в области (видео)

18 октября в 06:35 132 просмотра

Жители Пензенской области выбрали лучшего участкового в рамках конкурса профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел. За почетное звание боролись десять человек. Победителя определили посредством народного интернет-голосования. Им стал старший лейтенант полиции отдела МВД по Бессоновскому району Игорь Герасимов.

Его рабочий день расписан буквально по минутам. На участке — несколько многоэтажек, частный сектор, сельская школа, стадион и ряд предприятий. Ежедневно — обходы, разговоры и профилактика. Старший участковый уполномоченный полиции по Бессоновскому району Игорь Герасимов служит в органах внутренних дел около десяти лет. Решил связать свою жизнь с охраной общественного порядка по примеру отца. Свой путь лучший участковый региона начинал с вневедомственной охраны, где, по его мнению, получил бесценный опыт для дальнейшей службы.

«По возвращении из армии в тот момент была еще милиция, устроился в отдел вневедомственной охраны. Изначально стоял на постах, потом приобрел опыт и стал ездить на задержания. Стало интересно, преступления, составление протоколов, различные выезды, происшествия, затянуло», — рассказал он.

За плечами у Игоря Олеговича — командировка на Северный Кавказ. Три года назад ему предложили стать участковым уполномоченным. За это время он сумел завоевать доверие местных жителей.

«Выезжаем по субботам на профилактические рейды. Если есть какие-то вопросы, по телефону решаем и всегда совместно ездим в семьи», — сказала социальный работник Бессоновского комплексного центра социальной помощи семье и детям Ольга Желтова.

В ноябре Игорь Герасимов представит регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел (18+). Он получил такую возможность, одержав уверенную победу на региональном этапе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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