Губернатор оценил санаторий-профилакторий завода в Заречном (видео)

Создание хороших условий труда и развитие социальной сферы на предприятиях. Такие задачи перед промышленниками поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В качестве примера глава региона привел крупные предприятия Заречного, где уже несколько лет для сотрудников созданы условия для лечения, отдыха и повышения квалификации.

Более полувека сотрудники градообразующего предприятия Заречного оздоравливаются в местном санатории-профилактории. Там они проходят лечение, получают медицинские услуги различного профиля. В течение года учреждение принимает до 800 человек. О специфике работы главе региона рассказали сотрудники санатория.

После осмотра санатория-профилактория Иван Белозерцев отправился в зону отдыха, где восстанавливают здоровье сотрудники другого предприятия. Губернатору показали небольшой пруд, в котором можно ловить рыбу, а в теплую погоду — даже плавать. В завершении рабочей поездки в Заречный Иван Белозерцев провел совещание с руководителями промышленных предприятий региона на тему социального сопровождения сотрудников.

«Да, это находится в собственности предприятия, но услуги в большинстве своем бесплатные, тем более для детей, родители которых здесь работают», — отметил глава региона.

Напомнил Иван Белозерцев руководителям предприятий и о проблеме нехватки на заводах и фабриках медицинских кабинетов. Примером успешного решения этой проблемы стали несколько предприятий закрытого города.

«Решили, что медицинские услуги должны оказывать медучреждения, а прочее — работники социальной сферы, поэтому у нас сейчас один терапевт в неделю приходит, проводит осмотр тех, у кого есть какие-то жалобы», — рассказал генеральный директор предприятия города Заречный Юрий Мизгунов.

Глава региона уточнил, что готов поддержать инициативу создания медкабинетов на региональном уровне и выделить на их оснащение дополнительные средства. Сделать это, по словам Ивана Белозерцева, необходимо как можно скорее, чтобы сотрудники оперативно могли получать медицинскую помощь от профильных специалистов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.