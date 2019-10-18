Иван Белозерцев оценил ход строительства объектов в Пензе
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Рината Валиуллина «Кулинарная книга»
Наши новости
Пензенские театралы проведут для студентов мастер-класс
Программа театрального фестиваля «МаскерадЪ» в Пензе
Александр Гуляков переизбран председателем совета ректоров пензенских вузов
Пензенских школьников приглашают в химическую лабораторию «Mendeleev Lab»
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
В пензенской библиотеке открылась выставка, посвященная Ф. М. Достоевскому
Для пензенских школьников проведут нестандартные уроки
Пензячка стала первой вице-мисс всероссийского студенческого конкурса
В Пензе открылась книжная выставка, посвященная 205-летию Михаила Лермонтова
Губернатор предложил передать работы лопатинских школьников в музей

Постановки фестиваля «МаскерадЪ» будут связаны со Всеволодом Мейерхольдом (видео)

18 октября в 00:26 98 просмотров
«МаскерадЪ» (18+) остались считанные дни. Кроме местных, к нему готовятся артисты из других городов и даже стран. В 2018 году на выбор тематики повлияло 145-летие со дня рождения Всеволода Мейерхольда: большинство постановок так или иначе будет связаны с его именем.

" data-title="Постановки фестиваля «МаскерадЪ» будут связаны со Всеволодом Мейерхольдом — Пенза-пресс, рунет за день">

Пенза — вновь на пороге одного из главных культурных событий. До театрального фестиваля «МаскерадЪ» (18+) остались считанные дни. Кроме местных, к нему готовятся артисты из других городов и даже стран. В 2018 году на выбор тематики повлияло 145-летие со дня рождения Всеволода Мейерхольда: большинство постановок так или иначе будет связаны с его именем.

Фестиваль откроется 24 октября. Первым зрители увидят спектакль «Женитьба» (16+) от московского театра «Школа драматического искусства». Когда-то роль Кочкарева в этой пьесе играл Всеволод Мейерхольд. Следующим вечером на сцене пензенского драмтеатра ульяновские актеры покажут «Ревизора» (16+). В 1926-м поставленный по гоголевским мотивам одноименный спектакль принес Мейерхольду немало хлопот.

«Везем постановки, напрямую связанные с Всеволодом Эмильевичем, которые он когда-либо ставил. Было очень много заявок, мы посмотрели кучу спектаклей и выбрали самые-самые», — сказал художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Москва, Ульяновск, Пермь, Саратов, Израиль — все эти города и страны станут гостями фестиваля «МаскерадЪ». Пензенские актеры тоже не останутся в стороне, они сыграют «Свадьбу Кречинского» (12+). Кроме основной, в запасе у организаторов есть дополнительная программа. В ее рамках зрителей ждут лекции от кинокритиков и короткие постановки от студентов ГИТИСа.

«Спектакли предыдущего фестиваля посмотрели более 6000 зрителей, думаю, что в 2019-м их будет не меньше, для этого сделано все возможное», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Закрывать фестиваль 31 октября выпала честь театру из Москвы «На Юго-Западе». Его артисты готовят спектакль «Чайка» (12+) по пьесе Чехова.

Несмотря на то, что формат «Маскерада» предполагает конкурсную основу, а в команде жюри будут лучшие критики страны, ни одна из трупп не вернется домой без приза. Каждую отметят грамотой и наградят в той или иной номинации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...