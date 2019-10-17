Во всех районах Пензенской области открылись консультационные центры (видео)

В Пензе и области начали работать консультационные центры. Их специалисты готовы ответить на все вопросы по начислению компенсации за расходы на коммунальные услуги для льготников.

Татьяна Моторная — ветеран труда, ее муж — инвалид третьей группы. По закону им полагается компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг. Узнав, что недалеко от дома, в здании администрации Железнодорожного района, с недавних пор работает консультационный центр, решила воспользоваться возможностью уточнить все нюансы по начислению денег.

«Пришла, мне все объяснили, теперь буду вести разъяснительные беседы с соседями. Никаких вопросов к работникам социального управления нет, потому что они все четко делают», — сказала она.

По-новому размер компенсации начали с лета 2019 года. Если раньше льготникам возвращали усредненную по региону сумму, то теперь каждый из них будет получать ровно половину из того, что потрачено фактически. Возникающие у населения вопросы готовы выслушать в каждом консультационном центре. Их создали во всех районах региона. Шесть пунктов работают в Пензе. Кроме этого, жители областного центра могут обращаться и в школы.

«Возобновлены работы социальных приемных при образовательных учреждениях города, прием ведется в 23 школах еженедельно по средам с 16:00 до 18:00. Это сделано для того, чтобы гражданину не нужно было ходить в консультативные точки, когда можно решить какой-либо вопрос в шаговой доступности», — рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

«При министерстве труда организован телефон «горячей линии», он бесплатный, но лучше, чтобы каждый гражданин по месту своего жительства приходил в органы соцзащиты», — сказала начальник управления министерства труда и социальной защиты Пензенской области Марина Кирилова.

Таким образом, льготникам можно получить необходимую информацию по начислению компенсаций в органах соцзащиты, в школах или по телефону «горячей линии». Отдельный консультационный центр работает в Пензе в доме № 5а по улице Крупской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.