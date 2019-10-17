Иван Белозерцев оценил ход строительства объектов в Пензе
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Рината Валиуллина «Кулинарная книга»
Наши новости
Пензенские молодые парламентарии обсудили новые инициативы
Гости «Первой студии» обсудили культурное будущее Пензы
Из семьи забрали двух девочек, мать которых не следила за их гигиеной и лечением
Эксперты проверили готовящийся к сдаче детсад в Неверкино
В пензенском перинатальном центре прошла экскурсия для будущих мам
В Пензенской области определили лучшего участкового
Иван Белозерцев оценил санаторий завода «Старт»
Губернатор предложил организовывать спортивные состязания на заводах
«Мосэнергосбыт» одобрил систему Tele2 и «Ростелекома» по сбору данных ЖКХ
Пензячка попросила установить фонари и знаки на ул. Антонова

Во всех районах Пензенской области открылись консультационные центры (видео)

17 октября в 20:09 58 просмотров

В Пензе и области начали работать консультационные центры. Их специалисты готовы ответить на все вопросы по начислению компенсации за расходы на коммунальные услуги для льготников.

Татьяна Моторная — ветеран труда, ее муж — инвалид третьей группы. По закону им полагается компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг. Узнав, что недалеко от дома, в здании администрации Железнодорожного района, с недавних пор работает консультационный центр, решила воспользоваться возможностью уточнить все нюансы по начислению денег.

«Пришла, мне все объяснили, теперь буду вести разъяснительные беседы с соседями. Никаких вопросов к работникам социального управления нет, потому что они все четко делают», — сказала она.

По-новому размер компенсации начали с лета 2019 года. Если раньше льготникам возвращали усредненную по региону сумму, то теперь каждый из них будет получать ровно половину из того, что потрачено фактически. Возникающие у населения вопросы готовы выслушать в каждом консультационном центре. Их создали во всех районах региона. Шесть пунктов работают в Пензе. Кроме этого, жители областного центра могут обращаться и в школы.

«Возобновлены работы социальных приемных при образовательных учреждениях города, прием ведется в 23 школах еженедельно по средам с 16:00 до 18:00. Это сделано для того, чтобы гражданину не нужно было ходить в консультативные точки, когда можно решить какой-либо вопрос в шаговой доступности», — рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

«При министерстве труда организован телефон «горячей линии», он бесплатный, но лучше, чтобы каждый гражданин по месту своего жительства приходил в органы соцзащиты», — сказала начальник управления министерства труда и социальной защиты Пензенской области Марина Кирилова.

Таким образом, льготникам можно получить необходимую информацию по начислению компенсаций в органах соцзащиты, в школах или по телефону «горячей линии». Отдельный консультационный центр работает в Пензе в доме № 5а по улице Крупской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...