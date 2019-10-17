Пензенские молодые парламентарии обсудили новые инициативы (видео)

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области приступил к работе. С новыми силами его участники готовы не только обсуждать инициативы, но и действовать. Впереди — десятки благотворительных акций, обучающих форумов, законотворческих проектов.

После отпуска молодежный парламент при областном ЗакСобре приступил к работе в обновленном составе. В коллективе семь новичков — представители кадрового резерва и активисты городских университетов и институтов.

Первое собрание начали с приятной новости: несколько человек стали победителями всероссийских форумов. К примеру, проект «По следам забытых усадеб» отметили на федеральном уровне грантовой поддержкой.

«Летом 2020-го планируется организация межрегионального волонтерского лагеря в Тамалинском районе по возрождению усадьбы Голицыных-Прозоровских. Это памятник истории культуры федерального значения», — рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Еще один проект, который в 2019-м получит на развитие 600 тысяч рублей — «Школа социальных инициатив RE-project». Благодаря гранту, в ней смогут пройти обучение ребята из районов области, а самые активные из них будут готовиться к грантовой кампании 2020 года.

Парламентарии готовы воплощать в жизнь и новые идеи. До конца 2019-го на территории региона свою работу начнет проект «Главная роль».

«Его суть — в том, что мы вместе с волонтерами поставим спектакль для детей, которые находятся на длительном лечении, главную роль в котором будет исполнять сам ребенок. Понятно, что она небольшая, немногословная, но основной нашей задачей видим то, чтобы даже в таком состоянии дать ребенку почувствовать себя в главной роли», — сказала заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

Ожидается, что молодые парламентарии будут задействованы в экологических акциях, примут участие в разработке проектов по благоустройству школьных территорий, созданию безопасных условий на площадках вблизи детских садов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.