В Пензу на всероссийский турнир по самбо приедут около 400 спортсменов (видео)

Он посвящен памяти сотрудников управления «А» центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования пройдут в Пензе в шестой раз. Ожидается, что в них примут участие около 400 юношей и девушек 2006−2007 годов рождения из более чем 20 регионов России. Они будут бороться в десяти весовых категориях. По словам организаторов, на этом турнире важен не только соревновательный дух.

«Думаю, что участие в спортивном турнире, который посвящен памяти погибших при исполнении служебного долга ребят, останется в сердце каждого участника. Они понимают, для чего сюда едут, и надолго запомнят эти соревнования», — отметила президент фонда «Звездный путь» Елена Волохова.

Турнир станет отборочным на соревнования более высокого уровня. Так, в 2018 году спортсмены, которые заняли первые и вторые места среди юношей, завоевали путевки на первенство России, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.