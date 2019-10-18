Губернатор поддержал проекты пензенского отделения РГО

Как сообщает пресс-центр облправительства, Игорь Пантюшов рассказал главе региона о планах принять участие в организации фестиваля «Юконский ворон», посвященного памяти нашего земляка, исследователя Русской Америки — Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина. Памятники ему установлены в Пензе и селе Николаевка. Фестиваль планируется провести летом следующего года.

«Идея с фестивалем хорошая, это позволит оживить жизнь в деревне, тем более что она всего в 20 километрах от Пензы, и дорогу до Николаевки мы сделали по обращению на Прямую линию. Там очень красивая природа. Возможно, люди, которые приедут туда на фестиваль, захотят приобрести там земельные участки и переехать на постоянное жительство», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также одобрил идею создания музея русских первопроходцев. Возможно, он будет оформлен в виде Михайловского редута — укрепления, в котором жил Лаврентий Загоскин на Аляске.

«Это нестандартное решение. Думаю, экспозиция будет пользоваться успехом. Нужна комплексная разработка этой идеи. Конечной целью создания нового музея должно стать привлечение туристов», — сказал глава региона.

Кроме того, он предложил членам пензенского отделения РГО подключиться к реализации нового совместного проекта.

«Нужно заняться родниками Пензенского региона. Реестр родников у нас есть, но требуется актуализировать информацию: взять пробы воды, провести исследования, чтобы люди знали, где и когда можно эту воду брать, а также привести в порядок территорию родников. Волонтеры могли бы помочь муниципалитетам провести эту работу. Там, где вода хорошая, нужно обустраивать территорию, подготовив хорошие проекты, необходима четкая информация — где конкретно находится родник, насколько он у населения востребован, есть ли площадка для стоянки транспорта, исторические сведения и легенды об этом роднике собрать. Было бы здорово, если бы мы вместе за пару лет реализовали эту идею», — подчеркнул Иван Белозерцев.