Иван Белозерцев оценил ход строительства объектов в Пензе
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Рината Валиуллина «Кулинарная книга»
Наши новости
В Пензенской области на 23,4% выросло производство мяса в сельхозорганизациях
Пензенская область — среди лидеров по реализации нацпроекта БКАД. Инфографика
В Пензенской области «Ростелеком» обеспечил интернетом компьютерный класс в «Доме Вероники»
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Дешевизна сигарет является признаком контрафакта — пензенский минсельхоз
В Пензе на конкурс по замещению должности мэра допустили только четверых
В Пензе состоится экспортный форум «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат»
В Пензенской области строят и реконструируют 8 федеральных объектов
В Лопатинском районе будут выращивать более 30 тысяч голов свиней в год
Белозерцев рассмотрел возможность строительства в области завода по производству ДСП

Губернатор поддержал проекты пензенского отделения РГО

18 октября в 09:09 136 просмотров
(РГО) Игорем Пантюшовым.

" data-title="Губернатор поддержал проекты пензенского отделения РГО — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев провел встречу с председателем пензенского отделения Русского географического общества (РГО) Игорем Пантюшовым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, Игорь Пантюшов рассказал главе региона о планах принять участие в организации фестиваля «Юконский ворон», посвященного памяти нашего земляка, исследователя Русской Америки — Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина. Памятники ему установлены в Пензе и селе Николаевка. Фестиваль планируется провести летом следующего года.

«Идея с фестивалем хорошая, это позволит оживить жизнь в деревне, тем более что она всего в 20 километрах от Пензы, и дорогу до Николаевки мы сделали по обращению на Прямую линию. Там очень красивая природа. Возможно, люди, которые приедут туда на фестиваль, захотят приобрести там земельные участки и переехать на постоянное жительство», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также одобрил идею создания музея русских первопроходцев. Возможно, он будет оформлен в виде Михайловского редута — укрепления, в котором жил Лаврентий Загоскин на Аляске.

«Это нестандартное решение. Думаю, экспозиция будет пользоваться успехом. Нужна комплексная разработка этой идеи. Конечной целью создания нового музея должно стать привлечение туристов», — сказал глава региона.

Кроме того, он предложил членам пензенского отделения РГО подключиться к реализации нового совместного проекта.

«Нужно заняться родниками Пензенского региона. Реестр родников у нас есть, но требуется актуализировать информацию: взять пробы воды, провести исследования, чтобы люди знали, где и когда можно эту воду брать, а также привести в порядок территорию родников. Волонтеры могли бы помочь муниципалитетам провести эту работу. Там, где вода хорошая, нужно обустраивать территорию, подготовив хорошие проекты, необходима четкая информация — где конкретно находится родник, насколько он у населения востребован, есть ли площадка для стоянки транспорта, исторические сведения и легенды об этом роднике собрать. Было бы здорово, если бы мы вместе за пару лет реализовали эту идею», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/190127/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...