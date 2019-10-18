В России сельским женщинам официально сократят рабочую неделю

Российские женщины, проживающие в сельской местности, будут работать 36 часов в неделю без потери в заработной плате. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы во втором чтении.

Как сообщает «Российская газета», право сельских женщин на сокращенный рабочий день решили закрепить законодательно. Это инициировал глава нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин и депутаты.

Законопроект о сокращенном рабочем дне для сельчанок был подготовлен совместно с профсоюзами. Согласно ему, женщины не только останутся с прежней зарплатой, но и будут получать повышенную оплату там, где по условиям труда рабочий день разделен на части. В таких случаях установлено повышение в размере 30%.

Также во втором чтении к законопроекту добавили отдельную статью, в которой говорится, что повышенная ранее оплата труда не может быть уменьшена после того, как закон вступит в силу.