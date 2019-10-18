В России сельским женщинам официально сократят рабочую неделю

Как сообщает «Российская газета», право сельских женщин на сокращенный рабочий день решили закрепить законодательно. Это инициировал глава нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин и депутаты.
Законопроект о сокращенном рабочем дне для сельчанок был подготовлен совместно с профсоюзами. Согласно ему, женщины не только останутся с прежней зарплатой, но и будут получать повышенную оплату там, где по условиям труда рабочий день разделен на части. В таких случаях установлено повышение в размере 30%.
Также во втором чтении к законопроекту добавили отдельную статью, в которой говорится, что повышенная ранее оплата труда не может быть уменьшена после того, как закон вступит в силу.