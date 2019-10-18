Губернатор Иван Белозерцев постановил изменить сроки охоты

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, по закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в регионе изменили сроки охоты на копытных животных.

На территории области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на них можно охотиться с 1 октября по 31 декабря. Ранее это можно было делать с 20 октября по 31 декабря.

«Изменения касаются сроков охоты на косулю европейскую, косулю сибирскую, лося, оленя благородного, оленя пятнистого», — уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области.