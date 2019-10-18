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Валерий Леонтьев сказал пензенцам, что он — динозавр российской эстрады

18 октября в 09:45 78 просмотров
«Я вернусь» (12+), в котором прозвучали лучшие песни разных лет, а также премьерные композиции.

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В Пензе выступил Народный артист России Валерий Леонтьев. Он представил шоу под названием «Я вернусь» (12+), в котором прозвучали лучшие песни разных лет, а также премьерные композиции.

Концерт в ККЗ «Пенза» Валерий Леонтьев начал с композиции «Мой дельтаплан». Артист выступал в сопровождении своего неизменного шоу-балета «Опасные связи», а также музыкальной группы. Пензенцы увидели яркие костюмы и спецэффекты, было много света и, конечно, — музыки.

Валерий Леонтьев, который в этом году отпраздновал 70-летний юбилей, охотно общался с публикой и много шутил.

«Вы пришли! Глазам своим не верю. Вот мы и встретились. Прошло два года, или около того, а вы как сидели, так и сидите здесь, совсем не изменились. Нет, что я говорю, изменились — похорошели, морщинки разгладились. А все потому, что это славный город Пенза. Желаю вам приятного вечера и хорошего настроения», — обратился Народный артист к пензенцам.

После исполнения «Казановы» певец отметил, что проведет в этот вечер экскурсию по годам и даже векам.

«Не все, кто начинал петь в 20 веке, дошли до 21. Поэтому можно сказать, что я — динозавр. Сейчас вы услышите еще одну археологическую находку», — сказал он.

Зрители с удовольствием подпевали Валерию Леонтьеву, многие двигались в такт музыке. После концерта в соцсетях появились отзывы со словами благодарности.

«Голос его — все тот же. На призыв после концерта одной из поклонниц: «Валерий Яковлевич, не уходите со сцены! Не оставляйте нас!», — он ответил: «Так что ж, до гробовой доски, что ли, шарашить?» Дай вам Бог здоровья и энергии на столько, сколько вам отпущено судьбой. Вы — лучший! Хотя нет, не так… Лучший — это среди кого-то, а вы — единственный», — написала на своей страничке в Instagram duhi_katyona58.

Фотография: скриншоты - http://penzakoncert.ru/news/17-10-2019/435

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