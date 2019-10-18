Роспотребнадзор планирует запретить выпуск пластиковых пакетов

Законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для российских магазинов подготовили специалисты Роспотребнадзора.

По информации «Известий», сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно, вплоть до их полного исчезновения.

В Минприроды инициативу поддерживают и считают, что это поможет уберечь окружающую среду от загрязнения пластиком.

Предложения о поправках в закон об отходах производства в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства — Минпромторг и Минэкономразвития.

В качестве альтернативы пластиковым пакетам Ассоциация компаний розничной торговли предлагает три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

В ассоциации «Чистая страна» считают, что эффективнее будет повысить стоимость на пластиковые пакеты и снизить — на бумажные.