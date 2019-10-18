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Роспотребнадзор планирует запретить выпуск пластиковых пакетов

18 октября в 10:18 238 просмотров
Законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для российских магазинов подготовили специалисты Роспотребнадзора.

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Законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для российских магазинов подготовили специалисты Роспотребнадзора.

По информации «Известий», сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно, вплоть до их полного исчезновения.

В Минприроды инициативу поддерживают и считают, что это поможет уберечь окружающую среду от загрязнения пластиком.

Предложения о поправках в закон об отходах производства в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства — Минпромторг и Минэкономразвития.

В качестве альтернативы пластиковым пакетам Ассоциация компаний розничной торговли предлагает три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

В ассоциации «Чистая страна» считают, что эффективнее будет повысить стоимость на пластиковые пакеты и снизить — на бумажные.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-3244702/

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