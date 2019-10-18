Как Фонд поддержки предпринимательства помогает пензенским бизнесменам

Как грамотно спланировать свою деятельность, подобрать квалифицированный персонал, какие есть меры господдержки и возможности получения финансовых ресурсов для бизнесменов? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в Фонде поддержки предпринимательства.

Все консультации абсолютно бесплатны. Специалисты Фонда помогут любому обратившемуся к ним представителю малого и среднего бизнеса, зарегистрированному в Пензенской области. Помимо информационной поддержки, для предпринимателей организуют мастер-классы, тренинги, семинары и бизнес-миссии в регионы России и за рубеж.

Кроме того, действуют несколько обучающих программ, которые подойдут как для новичков, так и для опытных предпринимателей. С их помощью можно улучшить производственные показатели, выйти на большую прибыль, разобраться в тонкостях экспортной деятельности и так далее.

Стоит отметить, что специалисты Фонда уделяют большое внимание тому, чтобы бизнесмены смогли применить полученную на обучении информацию. Например, в сентябре в рамках «Школы экспорта» прошел семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Представители пензенских компаний не только получили теоретические знания, но и попробовали применить их на практике, представив конкретную жизненную ситуацию.

На встречах также устраивают деловые игры, проводятся кейсы, участники стараются как можно больше погрузиться в игровой форме в экспортную деятельность. С предпринимателями работают сертифицированные тренеры, которые имеют большой практический опыт.

Так, в ближайшее время в Пензенской области состоятся круглые столы «Бизнес по франшизе», «Финансы для бизнеса», семинары «продвижение в интернете и социальных сетях», «Маркировка товаров. Инструкция под ключ» и другие. В условиях постоянно меняющегося законодательства сложно учесть все нюансы, сориентироваться помогает Фонд поддержки предпринимательства.

«Ежедневно на телефон «горячей линии» поступают звонки от предпринимателей, также они приходят на очные консультации, записываются на наши мероприятия.

Больше всего обращений связано с финансовой поддержкой, юридическими вопросами, вопросами по записи на мероприятия. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, — нехватка финансовых средств, отсутствие знаний о механизмах и мерах государственной поддержки на территории региона», — сообщила руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Фонд поддержки предпринимательства создан в 2019 году по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он направлен на развитие, совершенствование и поддержку бизнеса, а также популяризацию его среди населения.

«Все предприниматели, желающие открыть свой бизнес, теперь могут прийти в одну организацию и получить максимальную информацию о существующих видах поддержки, о том, как открыть свое дело и пройти бесплатное обучение по различным программам», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

По вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также для записи на мероприятия Фонда обращайтесь на телефон «горячей линии»: 8−800−555−19−58. Информацию можно посмотреть на сайте mbpenza.ru.