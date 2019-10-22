Центр поддержки предпринимательства поможет вывести бизнес на новый уровень

В Пензенской области на базе Фонда поддержки предпринимательства работает Центр поддержки предпринимательства, который помогает как начинающим, так и работающим бизнесменам сориентироваться во всех тонкостях ведения дела, применять на практике лайфхаки ведущих экспертов, ориентироваться в нормативных документах и разбираться в законах.

Все заинтересованные в развитии своего бизнеса получат консультацию в Центре поддержки предпринимательства. Еженедельно здесь проходят семинары, круглые столы, можно пройти обучающие курсы, принять участие в бизнес-миссиях, выставках и ярмарках.

Только за этот год в Центре обучились несколько тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Тем, кто только собирается открыть дело, но не знает, с чего начать, сотрудники окажут квалифицированную помощь и поддержку.

«Всего за несколько дней обучения по программе «Азбука предпринимателя» я просчитала свою идею, поняла, что она может работать и приносить доход. Что для этого не требуется больших финансовых вложений, и что открыть свой бизнес «с нуля» — это вполне реально», — рассказала жительница Пензы Елена Семенычева.

Для действующих предприниматели, желающих расширить, перепрофилировать или вывести бизнес на новый уровень, действует программа «Школа предпринимательства». Отметим, что эксперты в рамках обучения стараются рассмотреть все актуальные направления и дать полное представление об имеющихся инструментах ведения бизнеса.

Даже профессионалы признаются, что знают далеко не все, и чтобы достичь еще больших успехов в своем деле, требуется постоянное совершенствование своих знаний.

«В современном мире — очень много информации, постоянно появляется что-то новое. Когда ты занят делом, зачастую, сложно отслеживать все изменения. Например, в этом году вышли изменения в законодательстве по использованию кассовой техники, поэтому семинар от Центра поддержки предпринимательства «Особенности перехода на онлайн-кассы. Осуществление контрольно-надзорных мероприятий на предприятии» оказался для меня и многих других бизнесменов очень полезен», — поделился пензенец Роман Петров.

В ближайшее время в городах Пензенской области пройдут семинары на тему «Маркировка товаров. Инструкция «под ключ»», «Продвижение в интернете и социальных сетях», «Успешный старт в E-commerce».

Напомним, участие во всех мероприятиях Фонда — бесплатное. Главное — не забыть зарегистрироваться. Сделать это можно по телефонам +7 (8412) 46-66-58, 46−67−58 и на сайте mbpenza.ru. Также работает телефон «горячей линии» 8−800−555−19−58 для всех интересующих вопросов.