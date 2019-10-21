Пензенских бизнесменов обучили привлечению клиентов через цифровые технологии

Специалисты Центра поддержки предпринимательства провели для пензенских бизнесменов и тех, кто только хочет открыть свое дело, круглый стол на тему «Привлечение клиентов через цифровые технологии».

На мероприятие пришли около 30 человек, интересующихся заявленной темой. Своими знаниями с ними поделились специалист по продвижению, руководитель digital-агентства Евгений Швецов и руководитель отдела продаж компании «Домзавод», частный практик Максим Новиков.

«Занимаюсь разработкой и продвижением сайтов на протяжении нескольких лет. Сегодня я рассказал о технологиях привлечения клиентов с использованием современных цифровых методов, их — огромное количество. Например, реклама в интернете, поисковая оптимизация сайта, SMM, таргетинг. Все методы можно структурировать по-разному, но, в любом случае, нужно понять, какой из них будет более эффективен для конкретной ситуации, а главное — где в Сети водятся те люди, которых необходимо превратить в клиентов. Я постарался это объяснить. Мы разобрали на примере несколько ситуаций, смоделировали их вместе», — рассказал Евгений Шевцов.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Наталья Солодилова отметила, что большинство людей в современном мире пользуются интернет-технологиями: мобильные приложения, цифровые платформы, магазины в Сети.

«Сегодня мы пообщались на предмет внедрения цифровых технологий в деятельность предпринимателей. Бизнес, в любом случае, для повышения своей рентабельности, увеличения продаж и масштабирования должен быть клиентоориентированным — предлагать именно тот продукт, который нужен клиенту», — сказал она.



По словам Натальи Солодиловой, на мероприятиях фонд поднимает наиболее важные темы, которые интересны в данный момент бизнесменам и имеют непосредственное отношение к практическому применению в их деятельности.

«Мы занимаемся розничной торговлей цветов, гелиевых шаров. В том числе активно распространяем продукцию через социальные сети. Сюда я пришел, чтобы узнать новую информацию о том, как привлечь и самое главное удержать клиентов, как расширить клиентскую базу с помощью цифровых технологий, какие для этого есть инструменты», — поделился владелец магазина «ЦвеТочно» Антон Петров.

Минимум два раза в неделю специалисты Фонда проводят консультации, семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, бизнес-миссии, также специалисты организуют участие бизнеса в выставках. А с 22 ноября стартуют образовательные программы, направленные на обучение, как действующих субъектов предпринимательства, так и тех, кто только хочет начать свое дело.

Стоит отметить, что за последний год только благодаря образовательной поддержке Центра поддержки предпринимательства было создано 36 компаний. Планируется, что до конца 2019-го их число достигнет 80.

Напомним, Фонд реализует мероприятия в рамках национального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент страны Владимир Путин. Пензенская область принимает в нем активное участие и исполняет все пять федеральных проектов, которые вошли в национальный. Среди них — «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства».

Участие в мероприятиях Фонда — бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. Узнать о предстоящих событиях Центра поддержки предпринимательства можно по телефону «горячей линии» 8−800−555−19−58 и на сайте cpp.mbpenza.ru.