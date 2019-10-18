Иван Белозерцев оценил ход строительства объектов в Пензе
Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»
Пензенский застройщик снял клип о любви к родному городу
Отзыв на роман Рината Валиуллина «Кулинарная книга»
Наши новости
В Пензе обновили галерею почета работников дорожного хозяйства
Губернатор Иван Белозерцев постановил изменить сроки охоты
Пензенцев призывают сообщать о контрафакте по телефону «горячей линии»
Пензенцы выбрали лучшего участкового в области
На каких пешеходных переходах Пензы появится подсветка. КАРТА
Губернатор оценил санаторий-профилакторий завода в Заречном
Пензенские молодые парламентарии обсудили новые инициативы
Во всех районах Пензенской области открылись консультационные центры
Гости «Первой студии» обсудили культурное будущее Пензы
Из семьи забрали двух девочек, мать которых не следила за их гигиеной и лечением

В Пензе минздрав помогает пожилым людям обустраивать быт

18 октября в 11:04 160 просмотров
Обучающий семинар на тему «Обустройство быта пожилого человека» провела главный внештатный гериатр Пензенской области Елена Гринчук в рамках еженедельных лекториев регионального минздрава.

" data-title="В Пензе минздрав помогает пожилым людям обустраивать быт — Пенза-пресс, рунет за день">

Обучающий семинар на тему «Обустройство быта пожилого человека» провела главный внештатный гериатр Пензенской области Елена Гринчук в рамках еженедельных лекториев регионального минздрава.

Участниками встречи стали около 50 человек. Они получили практические навыки по оптимальной физической нагрузке в пожилом возрасте, попробовали блюда здоровой пищи и протестировали средства, позволяющие облегчить процесс передвижения: трость, ходунки и кресла-коляски.

«Даже если пожилой человек прикован к постели — это не повод отказываться от физических упражнений. Кроме активных, существуют статические и пассивные: их может помочь выполнять больному медицинский персонал или обученные ухаживающие родственники», — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

На лектории пожилым людям, не имеющим тяжелых хронических заболеваний, напомнили о необходимости делать упражнения, — ходьбу в умеренном темпе, бег трусцой на небольшие расстояния при отсутствии патологии позвоночника и суставов, плавание, медленное катание на велосипеде. Для освоения навыков лечебной физкультуры для участников провели практический тренинг под руководством врача.

Также обсуждался вопрос о питании пожилых людей: в нем должно быть достаточно кисломолочных продуктов, мяса и рыбы, яиц, хлеба, круп, продуктов с жирами разного происхождения, лучше с растительными, овощей и фруктов, а также сухофрукты, шиповник, лимон, свежие овощи. Всем желающим предлагали продегустировать блюда, приготовленные специально для участников встречи.

«В конце мероприятия все участники получили возможность записаться на плановый прием к областному специалисту для более углубленного медицинского обследования и составления индивидуальной программы реабилитации», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Следующий лекторий состоится через неделю. Его проведет главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина. О месте проведения встречи будет сообщено дополнительно.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6083/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...