Пензенская студентка проходит журналистскую стажировку в ТАСС

Студенты российских вузов, ставшие победителями конкурсной программы всероссийского молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ», который проходил в Пензе с 4 по 7 сентября, стажируются в федеральных СМИ. Среди них — студентка ПГУ Анастасия Коноплянкина.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, студенты со всех регионов России с 14 по 23 октября проходят стажировку в государственном информационном агентстве ТАСС, Ассоциации студенческого телевидения, Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) и Matreshka Radio (Лондон).

Одним из 10 участников, отобранных по итогам медиафорума для прохождения стажировки в Москве, стала студентка кафедры журналистики Пензенского госуниверситета Анастасия Коноплянкина. Она проходит стажировку в ТАСС.

Во время работы в федеральном информационном агентстве девушка посетила встречу с Пласидо Доминго, на которую прибыло несколько десятков журналистов из различных СМИ, и другие мероприятия высокого уровня.

«Нам удалось побеседовать о предстоящих концертах, о семье, о первом выступлении маэстро в Москве. После мы могли посетить дискуссионное собрание «Столыпинского клуба», где известные экономисты страны обсуждали решения проблемы снижения ВВП, объясняя, что единственным выходом для ЦБ было бы введение новых рублей на экономический рынок при повышении ставки», — рассказала Анастасия Коноплянкина.

Напомним, что проект форума «mediaАКЦЕНТ» был поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Его организатором выступал Пензенский государственный университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ, правительства Пензенской области, регионального министерства образования, департамента информационной политики и СМИ Пензенской области и Пензенского государственного технологического университета.