В Пензе прошел конкурс на звание лучшего чтеца по шрифту Брайля

В историческом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошел ежегодный конкурс на звание лучшего чтеца по системе Брайля.

Конкурс провели сотрудники отдела «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» совместно с городской организацией всероссийского общества слепых. За звание победителя боролись 14 участников. В режиме онлайн в конкурсе приняли участие местные организации ВОС городов Сердобска и Кузнецка.

«Был выбран отрывок из романа «Герой нашего времени» (12+) М. Ю. Лермонтова . В октябре этого года писателю исполнилось 205 лет со дня рождения. Заданием по письму было написать фразу «Белеет парус одинокий» из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус», — сообщили сотрудники библиотеки.

Каждое задание нужно было выполнить за три минуты. При оценивании чтения учитывалось количество слов и выразительность, письма — грамотность.

Также участникам конкурса и гостям представили обзор новинок периодических изданий рельефно-точечного шрифта, поступивших в библиотеку, и предложили принять участие в мастер-классе по лепке из глины от инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».