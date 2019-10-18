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В Пензе прошел конкурс на звание лучшего чтеца по шрифту Брайля

18 октября в 12:16 202 просмотра
В историческом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошел ежегодный конкурс на звание лучшего чтеца по системе Брайля.

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В историческом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошел ежегодный конкурс на звание лучшего чтеца по системе Брайля.

Конкурс провели сотрудники отдела «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» совместно с городской организацией всероссийского общества слепых. За звание победителя боролись 14 участников. В режиме онлайн в конкурсе приняли участие местные организации ВОС городов Сердобска и Кузнецка.

«Был выбран отрывок из романа «Герой нашего времени» (12+) М. Ю. Лермонтова. В октябре этого года писателю исполнилось 205 лет со дня рождения. Заданием по письму было написать фразу «Белеет парус одинокий» из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус», — сообщили сотрудники библиотеки.

Каждое задание нужно было выполнить за три минуты. При оценивании чтения учитывалось количество слов и выразительность, письма — грамотность.

Также участникам конкурса и гостям представили обзор новинок периодических изданий рельефно-точечного шрифта, поступивших в библиотеку, и предложили принять участие в мастер-классе по лепке из глины от инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

Все участники конкурса получили небольшие призы. Итоги организаторы из Всероссийского общества слепых подведут 14 ноября на закрытии месячника «Белая трость», который проводится с 15 октября по 13 ноября. В его рамках областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова проводит мероприятия, позволяющие инвалидам по зрению реализовать творческие возможности и призванные обратить внимание на проблемы их социализации и реабилитации.

Фотография: скриншот - http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=107

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