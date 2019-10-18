Племянник убитого Хачатуряна обнародовал новое видео из его жизни с дочерьми

Племянник Михаила Хачатуряна, погибшего в июле прошлого года, в ходе пресс-конференции телеканала «360» показал новое видео из жизни главы семейства и трех его дочерей.

Напомним, мужчина умер 27 июля прошлого года — его тело с множественными колото-резаными ранами нашли на лестничной клетке около квартиры в Москве. На следующий день по подозрению в убийстве задержали его троих дочерей, которые признали вину, отмечает телеканал. Девушки заявили, что отец якобы был тираном и оказывал на них психологическое давление, а также применял насилие, в том числе — сексуальное.

Сначала сестры находились в СИЗО, потом их выпустили из-под стражи. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. В июне 2019 года девушкам выдвинули окончательное обвинение: убийство группой лиц по предварительному сговору. Вместе с тем, недавно экспертиза подтвердила секс-домогательства Михаила Хачатуряна по отношению к своим дочерям.

На кадрах видео, обнародованного племянником Михаила Хачатуряна, видно, как он отдыхает. Он сидит в кресле, играет с собакой и слушает музыку.

Защита мужчины говорит, что сестры часто снимали на телефон общение с отцом и друг с другом. При этом нет записи, где отец бы их домогался.

«Это праздник — Михаил любил светомузыку включать. Он играет с собакой, сидит, радуется. Девочки за спиной снимают его. Могли снимать, и много таких видео есть. Снимали его спящим, как он развлекается», — рассказал Арсен на пресс-конференции.