Пензенским бизнесменам рассказали о выходе на мировые рынки через интернет

О возможностях онлайн-торговли за рубежом рассказали пензенским представителям малого и среднего бизнеса на семинаре Фонда поддержки предпринимательства. Мероприятие прошло в рамках бесплатного образовательного проекта «Школа экспорта» Российского экспортного центра (РЭЦ).

Особенность семинара — в том, что он описывает инструмент, позволяющий предприятиям, которые производят штучную, необычную, уникальную продукцию становиться экспортерами. Об этом рассказала сертифицированный тренер Марина Мыколенко.

«Почему-то в стране, и в Пензе в том числе, сформирован штамп, что если бизнес крупный, то он может экспортировать, а если создаешь, например, авторскую работу, то даже думать об этом нельзя. По факту, возможности, которые дает на сегодняшний день интернет, позволяют даже дизайнерам, мастерицам предлагать свои товары именно зарубежному рынку», — сказала она.

Большинство участников семинара пока никогда не занимались экспортной деятельностью, другие — не имеют опыта работы с онлайн-инструментами. Предприниматели узнали, какие каналы позволяют это делать, обсудили преимущества, недостатки и возможности каждого из них. Марина Мыколенко отметила, что данная информация окажется полезной даже тем, кто не пойдет на экспорт в ближайшее время, но сможет применять полученные знания в рамках торговли внутри страны и подготовить платформу для дальнейшего выхода за рубеж.

«Мы рассматривали различные площадки с точки зрения затрат, которые понесет компания, если будет пользоваться тем или иным инструментом; подготовку товара к экспорту онлайн; работу над продвижением продукции в интернете: какие есть методы, что является более эффективным, что — новым, что — уже традиционным. Бизнесмены узнали весь спектр услуг, которые сопровождают экспортные сделки, каким образом и что будет регулировать таможня, на что обращает внимание валютный контроль и так далее», — сообщила тренер.

В ходе семинара «Возможности онлайн-экспорта» было семь практических работ, которые помогают закрепить полученные знания. Участники мероприятия поняли, на что следует обращать внимание при продаже продукции через интернет. Например, что можно передать на аутсорсинг или как работать с возвратом.

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Артур Кулин рассказал бизнесменам, которые только собираются выйти на мировой рынок, какую помощь они могут получить благодаря Российскому экспортному центру. РЭЦ оказывает, в том числе, консультационные услуги в подборе маркетплейс, по выбору аутсорсинговых компаний, которые могут помочь осуществить реализацию сделки от момента заказа до доставки покупателю.

Каждый участник семинара прошел тестирование и получил сертификат слушателя «Школы экспорта» РЭЦ.

«Практически вся информация для меня была новой, это очень полезно. Возможно, получится применить ее в своей работе. Наша компания еще не экспортирует продукцию, но мы готовы к этому. Сегодня возникло понимание, что это возможно, главное — подойти к этому правильно, оценить все и начать действовать», — поделился представитель компании «Партнер-техника», индивидуальный предприниматель Илья Шикунов.

Следующий семинар (18+) состоится 25 октября в пензенской торгово-промышленной палате по адресу: город Пенза, ул. Кузнецкая, 32. Его тема — «Таможенное регулирование экспорта».

Чтобы пройти обучение в «Школе экспорта» РЭЦ, нужно пройти регистрацию. Подробная информация — на сайте exportedu.ru, кроме того, интересующие вопросы можно задать по телефонам фонда поддержки предпринимательства 99−09−51 (Сидорова Вероника Сергеевна) или 56−01−40, 8−937−417−20−41 (Сидин Илья Сергеевич).