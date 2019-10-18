Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки

В Пензе неизвестные автолюбители устроили массовую стоянку на улице Кирова.

Инцидент произошел 17 октября в 20:00 напротив дома № 67 по улице Кирова. Автомобили незаконно стояли на проезжей части — на данном участке стоит запрещающий знак.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59−90−14, 59−90−47, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно правилам дорожного движения, стоянкой считается нахождение авто на одном месте более пяти минут. Если это произошло в зоне действия запрещающего знака, водителю грозит штраф.