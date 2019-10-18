Пензенский сквер «Три гвоздики» благоустроят к 9 Мая

Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков отметил, что сквер «Три гвоздики» нужно привести в порядок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это место пользуется популярностью у местных жителей, в прошлом году здесь посадили новые деревья, периодически обновляют декоративные конструкции, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Необходимо проведение более серьезных работ по благоустройству территории — надо сделать хорошие пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики», — сказал он.

Участники совещания предложили высадить живую изгородь по периметру сквера, а дорожки проложить по направлениям, которыми уже пользуются пешеходы. Сергей Волков поручил рассчитать, сколько на это потребуется денег.

Также чиновники рассмотрели перспективу благоустройства расположенной рядом аллеи. Кроме того, они осмотрели двор по ул. Карпинского, 35, где в 2019 году в рамках реализации социально-значимых проектов оборудована многофункциональная спортивная площадка.

Ранее мы писали, что пензенец обратился в «Жалобную книгу» книгу информагентства по поводу деревьев в сквере «Три гвоздики». Весной 2015 года неизвестные надрезали кору и засыпали ее солью. Тогда общественники встали на защиту сквера, деревья обработали и перевязали. Большую часть зеленых насаждений удалось спасти. В настоящее время многие деревья вновь стоят с поврежденными стволами, горожанин беспокоится, что они могут погибнуть.