Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни

Они ходят в кофейни со своими стаканчиками, обмениваются вещами и отказываются от пакетов в супермаркетах. И это — отнюдь не полный список полезных привычек, которых стараются придерживаться современные экологисты. Пензячка Надежда Кузнецова — одна из них.

Мы поговорили с Надей об интересных экопроектах Пензы и России, выяснили, как можно изменить мир с помощью джутовой мочалки и почему людям для уборки мусора нужны игры и развлечения.

«Климат меняется — и тебе пора!»

— Надя, а когда ты сама начала интересоваться проблемами экологии?

— Все началось с проекта «Городская экобомба» — это совместная закупка и посадка саженцев. Я узнала про него и решила поучаствовать. Правда, тогда меня заманили бесплатным кедром в подарок за репост (смеется). Я подумала, что будет круто самой посадить такое дерево. Организаторы рассказали о пользе посадок и дали много информации о том, какие негативные изменения происходят с городским воздухом.

Через полтора года после этого я стала координатором проекта в Пензе и сама начала заниматься распространением постов об экологии. Потом я завела аккаунт Инстаграм, но сначала — просто для себя. Однажды наткнулась на девочку-блогера, которая меня вдохновила. Так моя страница стала публичной. Я бы хотела ее развивать, но некоммерческий проект без вложений продвинуть сложно. Хотя аудитория все равно есть. Некоторые даже пишут мне, что благодаря моим постам отказались от пластика.

Приятнее всего было, когда студентка на основе моего проекта по посадке деревьев сделала курсовую работу. А еще я организовывала марафон, где приняли участие более 600 человек. В тот момент подумала, что стараюсь не зря, и людям действительно это интересно.

— А ты можешь ты называть себя экоактивисткой?

— Я не уверена, что имею право называть себя активисткой, потому что я все же не так много делаю. Сейчас появилось еще одно понятие — «экологист». Эколог — это человек с профессиональным образованием, активист — это человек, который пытается всяческими публичными способами привлечь внимание к проблемам экологии. А экологист — это что-то среднее. Можно меня так назвать.

— Одной из громких новостей по теме экологии стало выступление Греты Тунберг. Особенно контрастные реакции в Сети последовали от наших соотечественников. Как ты относишься к этой истории?

— Обычные люди отреагировали довольно негативно. Почему? Потому что не хочется открывать глаза и признавать, что тебе лично придется совершать усилия ради изменения ситуации. Проще поверить, что с девочкой из далекой страны что-то не так, а у нас нет никаких проблем. Но зато после выступления Греты об экологии заговорили даже те, кто последний раз произносил слово «климат» еще на уроке географии в школе.

Если честно, сначала меня очень разозлила волна гнева в интернете, но через пару дней я поняла, что это круто. Раз уж даже Дима Билан написал по этому поводу пост (смеется). Сейчас, кстати, вообще очень много медийных личностей поддерживают эконаправление. И когда шумиха поутихнет, среди обычных людей тоже кто-то задумается, начнет искать информацию. Это большой плюс.

Мусорные артефакты и философия обмена

— Ты практикуешь публичные выступления, лекции. О каких проектах рассказываешь на них?

— В Пензе мало постоянных акций. Если честно, я в большей степени рассказывала о проектах в других городах России. А из пензенских я выделила всего два движения — «Чистые игры» и «Зеленая волна». «Чистые игры» — более молодой проект. И в этом году он тоже состоялся. Это такая экологическая акция с элементами геймификации. Люди делятся на команды и собирают мусор. Цель каждой — собрать как можно больше. Организаторам удалось найти спонсоров и приготовить для участников подарки. Именно такой подход к экопроектам, на мой взгляд, приучает людей к мысли, что убирать мусор — это нормально и даже интересно.

Если переходить к другим российским практикам, то можно отметить еще эколагеря: там проводят лекции и обучающие программы для всех возрастов. Стали чаще проходить экофестивали в Москве и в Питере. Мало того, даже на не связанных с экологией фестивалях обязательно открывают экоплощадку.

— В конце лета ты организовала своп [обмен вещами]. Это — тоже вклад в изменение отношения общества к проблемам экологии. Но пока для многих это неизвестная практика. Расскажи о ней подробнее.

— Своп — это бесплатный обмен вещами. Философия его заключается в том, чтобы снизить свое потребление. Чтобы человек проникся и понял, зачем это нужно, можно приводить вполне конкретные цифры. Рассказывать, какое огромное количество воды тратится на производство одной пары джинс. Или о том, что все нераспроданные коллекции модные дома сжигают, что за созданием дешевых вещей стоит адский труд. Если серьезно задуматься и вникнуть в индустрию моды, то это кромешный ужас. У меня идея сделать своп выросла из другого мероприятия, я проводила лекцию по zero waste. Планировала маленький рассказ, после — фильм про быструю моду. В итоге пришло тридцать человек, и лекция растянулась на 2,5 часа. Меня буквально засыпали вопросами, я была в шоке!

Фильм мы так и не посмотрели. Так я решила перенести просмотр и заодно организовать своп. Он стал дополнением к этой дискуссии. Участники очень активно включились в беседу и своп им тоже понравился. Особенно интересно наблюдать за реакцией прохожих, потому что я выставила все это на улице. Многие очень удивлялись, что можно взять вещи бесплатно.

Люди не привыкли к такому формату. Конечно, те, кто приходил на своп, уже с темой знакомы. А вот те, кто мимо проходил, они просто, скорее всего, из-за выгоды заинтересовались проектом. И, с одной стороны, хорошо, что люди расхламляют свои шкафы, происходит обмен, а, с другой стороны, я не уверена, что каждый, кто берет что-то на свопе, будет этим пользоваться.

Экологию спасут… авоська и джут

— Что еще может сделать человек, который хочет бережнее начать относиться к окружающей среде? Каких несложных правил придерживаться в повседневной жизни?

— Главное — меньше покупать. Отказаться от того, что тебе не очень нужно. У меня всегда теперь перед покупкой загорается бегущая строка с вопросами: «А мне это нужно? Сколько я этим буду пользоваться?”. Со временем начинаешь покупать только нужное.

В нашей повседневной жизни есть много вещей, которыми пользоваться вредно для экологии. Можно заменить обычную мочалку на ту, что сделана из джута [натурального текстильного волокна], использовать ситечко для чая вместо чайных пакетиков. Обзавестись авоськой вместо пакетов, посмотреть в Ютуб мастер-класс по изготовлению экомешочков. Даже бахилы есть многоразовые!

Сортировкой можно начать интересоваться. Для этого нужно проанализировать свою мусорную корзину. Я не шучу. Такой шаг поможет вам определить, какие отходы скапливаются у вас чаще всего. И после это можно будет найти пункты приема вторсырья поближе к своему дому. Благо, сеток для пластика в Пензе стало больше.

Также очень важно пересмотреть свое отношение к косметике и бытовой химии — они должны быть экологичными. К сожалению, почти весь масс-маркет под эту категорию не подходит, но альтернативу найти можно. Но прежде всего я советую составить собственный список, в котором вы напишите, какую личную выгоду получаете от перехода на более экологичный образ жизни. Это необходимо для дальнейшей мотивации.

— От некоторых вещей трудно отказаться, например, от кофе в пластиковых стаканчиках. Есть выход?

— Конечно! Я недавно начала координировать проект «My cup please». Это некоммерческое движение, которое выступает за многоразовые альтернативы — чтобы у посетителей была возможность взять не одноразовый стаканчик, а дать бариста свою кружку для напитка. Есть всероссийская гугл-карта, где можно посмотреть, где наливают кофе в индивидуальный стакан. Пока в Пензе так почти не делают, но я постараюсь поработать с кофейнями.





— Какие еще проекты в ближайшем будущем планируешь воплотить в жизнь?

— В конце октября хочу провести еще один своп. Меня продолжают приглашать читать лекции. А еще я написала гайд [план] по первым шагам в приобщении к экологичному образу жизни. Хочу еще сделать что-то вроде специальных программ. Из моего интереса к экологии еще родилась экомастерская, где мы с единомышленниками делаем вещи без ущерба для природы. Есть мечта со временем открыть свой zero waste магазин [там продают товары без упаковки, покупатель приходит со своей тарой]. Но в Пензе такие проекты популяризировать нелегко. Пока не изменится наше отношение к экологии, то и подобные идеи будут не очень востребованы.

— Как ты в целом оцениваешь уровень экоактивности в Пензе?

— Высокую оценку дать не могу, увы. Но Пенза — не единственная. Только в Питере и Москве ощутимые изменения происходят. В Казани начали развивать экодвижение. Повторюсь, меня радует, что сейчас медийные личности начали поддерживать экологические проекты. В эпоху зависимости от соцсетей мнение лидера очень сильно. Когда именно к широкой общественности придет искреннее осознание экологических проблем, сказать трудно. По-моему, нужно начинать просвещение в школах, потому что все равно все закладывается в детстве. И потом уже — просвещение через СМИ и прочие массовые ресурсы.

Виктория Сысоева