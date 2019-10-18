Участники форума Finopolis оплатили взглядом более 60 литров кофе

Стали известны итоги использования сервиса биометрической оплаты товара, а также системы быстрого прохода на мероприятия (Fast Track) и автоматизированной выдачи именных электронных пропусков (бейджей). Технологии, внедренные «Ростелекомом», опробовали на сочинском форуме финансовых технологий Finopolis-2019.

На стенде «Ростелекома» совместно с Банком Русский Стандарт можно было протестировать систему биометрических платежей, оплатив кофе одним взглядом. Этой уникальной возможностью воспользовались почти 500 человек, которые приобрели более 60 литров кофе.

Оплата по биометрии лица осуществлялась с помощью предоплаченной карты «Мир» банка Русский Стандарт или Системы быстрых платежей. Технология в ближайшее время будет внедрена в сети кофеен Coffee Bean.

Чтобы оплачивать покупки взглядом, необходимо сдать биометрические данные в любом банке, где установлено соответствующее оборудование (свыше 11 тысяч отделений 175 банков; с полным списком можно ознакомиться здесь), и привязать платежную карту к своему цифровому образу. После этого станет доступна оплата по биометрии лица.

Аккредитованные участники мероприятия, зарегистрированные в Единой биометрической системе, также могли пройти на форум без бейджа: им достаточно было посмотреть в камеру или приложить ладонь, и система сама определяла наличие человека в списках посетителей. Эта технология в дальнейшем может быть внедрена в аэропортах. Всего за время работы форума система Fast Track зафиксировала 1500 проходов — каждый пятый участник прошел по биометрии.

Посетители форума, не сдавшие биометрические данные заранее, могли сделать это на стендах «Ростелекома». Регистрацию проводили «Тинькофф», Банк Русский Стандарт и ПСБ. Также участники Finopolis-2019 могли зарегистрироваться в Единой биометрической системе в отелях Radisson Blu Resort & Congress Centre и Omega Sirius Park.