В пензенском зоопарке зайцы «переоделись» к зиме

В пензенском зоопарке уже впал в спячку гималайский медведь, а бурые медведи, еноты и енотовидные собаки запасаются витаминами и набирают вес. Зайцы начали менять свой летний мех на зимний.

На официальной странице в социальной сети Facebook сотрудники пензенского зоопарка рассказали, как зайцы «переодеваются» к зиме: их шубка становится светло-серой или белой, что позволяет им притвориться снежным комом, имитировать расцветку коры деревьев или спрятаться среди одиноких кустов сухой травы. Мех уже сейчас у них стал более светлый и густой.

В Пензенском зоопарке живут два вида зайцев: беляк и русак.

«Чтобы не замерзнуть, на брюшке беляка шерсть удлиняется и пуха становится больше. Лапы у зайца широкие, с густым пухом, чтобы меньше проваливаться в рыхлые лесные сугробы. Эти «лыжи» защищают лапы от холода и позволяют легко передвигаться по снегу — быстрее рысей, лисиц и волков», — сказано в посте на официальной странице зоопарка.

Русак с наступлением зимы не меняет свою окраску, но светлеет, и его «шубка» становится вдвое гуще летней.

«Сигнал к «переодеванию» идет через глаза. Сокращается световой день — заяц готовится к зиме, день удлиняется — зверек переходит на летнюю одежду», — добавили сотрудники зоопарка.