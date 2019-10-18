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В пензенском зоопарке зайцы «переоделись» к зиме

18 октября в 15:36 96 просмотров
В пензенском зоопарке уже впал в спячку гималайский медведь, а бурые медведи, еноты и енотовидные собаки запасаются витаминами и набирают вес. Зайцы начали менять свой летний мех на зимний.

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В пензенском зоопарке уже впал в спячку гималайский медведь, а бурые медведи, еноты и енотовидные собаки запасаются витаминами и набирают вес. Зайцы начали менять свой летний мех на зимний.

На официальной странице в социальной сети Facebook сотрудники пензенского зоопарка рассказали, как зайцы «переодеваются» к зиме: их шубка становится светло-серой или белой, что позволяет им притвориться снежным комом, имитировать расцветку коры деревьев или спрятаться среди одиноких кустов сухой травы. Мех уже сейчас у них стал более светлый и густой.

В Пензенском зоопарке живут два вида зайцев: беляк и русак.

«Чтобы не замерзнуть, на брюшке беляка шерсть удлиняется и пуха становится больше. Лапы у зайца широкие, с густым пухом, чтобы меньше проваливаться в рыхлые лесные сугробы. Эти «лыжи» защищают лапы от холода и позволяют легко передвигаться по снегу — быстрее рысей, лисиц и волков», — сказано в посте на официальной странице зоопарка.

Русак с наступлением зимы не меняет свою окраску, но светлеет, и его «шубка» становится вдвое гуще летней.

«Сигнал к «переодеванию» идет через глаза. Сокращается световой день — заяц готовится к зиме, день удлиняется — зверек переходит на летнюю одежду», — добавили сотрудники зоопарка.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/zoo.penza/?__tn__=kCH-R&eid=ARC30HOKUIhU8gJ04Hsy1NLEf0UEX_VozvC-xctMADEUAOi1dfVmPWEfTynGqLwUcccRalya9cTdSIY7&hc_ref=ARQ2NMT86AlLcKmYp6FdwOPzFGsn6dodTUxCClWAtxkp5h6bw-Xkdbe2N-yxAzHA4no&fref=nf

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