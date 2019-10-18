В Пензе готовят к изданию детский туристический путеводитель

18 октября в правительстве Пензенской области состоялось заседание координационного совета, на котором зампред Олег Ягов рассказал об издании детского туристического путеводителя по региону.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил¸ что количество российских туристов, посетивших регион, выросло в три раза, а иностранцев — в восемь раз.

«Этого показателя удалось добиться, в том числе, за счет увеличения в 20 раз финансирования проектов из регионального бюджета, при этом ключевой составляющей в развитии данного кластера является событийный туризм», — подчеркнул Олег Ягов.

Для ознакомления с пензенским краем уже действует интернет-портал, изданы путеводители по городу и области. Продолжается работа над созданием детского путеводителя: команда специалистов уже разработала его проект.

На заседании координационного совета также обсудили вопрос об улучшении транспортной доступности, повышения уровня сервиса и безопасности в регионе.