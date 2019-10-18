Виктор Рубцов: «Медиахолдинг «Экспресс» порадует пензенцев новыми проектами

Пензенский «Медиахолдинг «Экспресс» продолжает развиваться, расширяя горизонты своей деятельности и работая над созданием нового интересного контента. Какие изменения планируются в работе компании и запуск каких проектов запланирован, рассказал генеральный директор Виктор Рубцов.

— Виктор Николаевич, что изменится в работе телеканала «Экспресс»? Какие новые проекты готовятся?

— Раньше у «Экспресса» в силу определенных обстоятельств практически не было выездов на съемки в другие регионы, хотя наши земляки часто участвуют в различных проектах и конкурсах за пределами субъекта, и об этом нужно рассказывать. Мы решили реализовать такие поездки, сделав их, по возможности, постоянными. Например, буквально вчера наш представитель побывал в Санкт-Петербурге на выставке «Небесные покровители Российской армии и флота» (0+), которая открылась в здании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Выставка организована при поддержке благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив святого праведного воина Федора Ушакова, с которым сотрудничает наш холдинг, на нее были приглашены представители пензенского землячества в Санкт-Петербурге. В ближайшее время сюжет об этом мероприятии выйдет в эфир.

Сегодня съемочная группа «Экспресса» отправляется в деревню Щекино Московской области, где на полигоне пройдут испытания пензенских планеров с реактивным двигателем.

Мы продолжаем оживлять эфир новыми и свежими передачами. Возобновили съемки ряда популярных проектов — «Первой студии» (16+), «Концертника» (16+). Готовятся концепции и проекты реалити-шоу, творческих конкурсов на ТВ, документальные фильмы и много исторических программ. Планируем проводить съемки с высоты птичьего полета, с квадрокоптера. Появятся прямые эфиры, много инфографики, короткие сюжеты с полезными советами, юмором, цитатами… Думаю, что зрители будут приятно удивлены.

— Вы рассказали о новшествах в работе телеканала, а как обстоят дела в других структурных подразделениях?

— На радио «Эхо Пензы» мы восстановили передачи с интересными для слушателей людьми и будем внедрять новый формат — дебаты в прямом эфире. Это будет диалог двух людей (политиков, общественников, бизнесменов), придерживающихся полярных точек зрения по тому или иному вопросу или проблеме. Планируется, что первыми участниками дебатов станут кандидаты на должность мэра Пензы Андрей Лузгин и Георгий Камнев.

У Радио «Экспресс» изменили концепцию вещания. Оно станет информационно-развлекательным. В эфире появятся новости о культуре, музыке, досуге молодежи, интересных мероприятиях. При этом ничего не будет о политике.

У информационного агентства «Пенза-Пресс» будет новый дизайн сайта. Средства на эту работу уже выделены.

— Есть какие-то нововведения, связанные именно с внутренней работой холдинга? Планируется ли закупка нового оборудования?

— Да, будут приобретены новые компьютеры для работы журналистов: семь ноутбуков для «Пенза-Пресс» и 10 компьютеров для других подразделений. Для повышения работы съемочных групп планируется покупка автомобилей. В плане также стоит приобретение новой фото- и видеоаппаратуры, оборудования для проведения прямых эфиров. Это позволит вести трансляцию с места событий — с мероприятий, из районов Пензенской области. Планы у нас огромные, но, вы понимаете, не все можно сделать быстро.

Что касается изменения структуры, я уже ранее говорил об этом: мы дирекцию интернет-проектов, которая будет заниматься продвижением наших ресурсов в интернете, соцсетях, монетизацией контента.

В ближайшее время в офисе холдинга появится облачная АТС [автоматическая телефонная станция], которая позволит сгруппировать для удобства клиентов телефоны отделов. С нами можно будет связаться по единому номеру. К тому же, система позволит вести запись звонков. Это необходимо для анализа и совершенствования качества работы рекламных агентов и менеджеров.

Вообще, я поставил задачу создать систему обратной связи, чтобы клиенты, зрители, слушатели и читатели могли сообщать, что им нравится в нашей работе, а что нет, что они хотели бы предложить, улучшить, изменить. Думаю, такой механизм нами будет создан в ближайшее время.

— Создание дополнительных структурных подразделений и решение поставленных задач требуют привлечения новых кадров. Какие сотрудники вам нужны?

— Действительно, мы расширяем штатное расписание. Нам нужны умные, трудолюбивые, креативные, инициативные сотрудники. При этом возраст не имеет значения, главное, чтобы человек получал удовольствие от ремесла и был профессионалом своего дела.

— Как государственное автономное учреждение вы получаете финансирование из бюджета. Но сами пытаетесь что-то зарабатывать?

— Все изменения, которые происходят сейчас в холдинге, стали возможны благодаря поддержке губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, четкому взаимодействию с новым руководителем областного департамента СМИ Екатериной Васильевной Шнайдер, и особая благодарность — министру финансов Любови Михайловне Финогеевой, которая находит возможности для обсуждения вопросов поддержки холдинга.

При этом у нас имеется план по заработку собственных средств и увеличению доходной части холдинга, что впоследствии позволит снизить нагрузку на бюджет области, а в перспективе — и вовсе отказаться от финансирования из бюджета. Не без гордости хочу сказать, что первые контракты уже заключены. И, более того, средства уже поступили на счета холдинга. Не смотря на то, что я поставил перед коллективом (как мне говорили) амбициозные планы по доходной части, план октября уже перевыполнен.

В заключение Виктор Рубцов обещал и далее информировать наших читателей о новых проектах и работе холдинга.