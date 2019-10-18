В Пензе экс-директора спортшколы осудили за денежные махинации

В Пензе суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего директора детско-юношеской спортивной школы по плаванию. Мужчина злоупотребил должностными полномочиями.

Установлено, что мужчина вносил в табели данные о работе своей жены в качестве тренера, хотя она уже не трудилась в учреждении. Обязанности за нее выполнял он сам.

«С 1 сентября 2017 года по 3 мая 2018-го супруге директора в счет заработной платы выплачено более 360 тыс. рублей, сумма удержанного налога составила более 180 тыс. рублей. В общей сложности муниципальному бюджетному учреждению причинен ущерб — более 540 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе судебного разбирательства пензенец возместил ущерб.

Кроме этого, чтобы улучшить показатели и не допустить возврата неиспользованных средств, руководитель поручил тренерам по плаванию внести в приказ данные о зачислении учащихся. Фактически в школе занималось меньше детей, чем по документам.

«В результате за 2017 год незаконно перечислены в качестве субсидии бюджетные средства — более 592 тыс. рублей, которые потрачены директором на нужды школы», — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным, бывшего директора оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.