В Пензенской области обновляют спортивные площадки

Обновление спортивных площадок проходит в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В текущем году новое оборудование на сумму около 35,5 миллионов рублей получили 11 муниципальных образований: города Кузнецк и Заречный, а также Башмаковский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Мокшанский, Пензенский и Шемышейский районы.
Монтаж оборудования в настоящее время ведется в Мокшанском, Колышлейском, Вадинском, Башмаковском, Бессоновском районах и в городе Кузнецке.
Все работы в муниципалитетах планируется завершить до 15 ноября.