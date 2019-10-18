В Пензенской области обновляют спортивные площадки

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, во все муниципальные центры тестирования ГТО Пензенской области закупаются комплекты спортивно-технологического оборудования для установки спортивных площадок.

Обновление спортивных площадок проходит в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В текущем году новое оборудование на сумму около 35,5 миллионов рублей получили 11 муниципальных образований: города Кузнецк и Заречный, а также Башмаковский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Мокшанский, Пензенский и Шемышейский районы.

Монтаж оборудования в настоящее время ведется в Мокшанском, Колышлейском, Вадинском, Башмаковском, Бессоновском районах и в городе Кузнецке.

Все работы в муниципалитетах планируется завершить до 15 ноября.