Курс доллара превысил отметку в 71 руб

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 октября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 64,0144 до 63,9542 руб., курс евро вырос с 70,9023 руб. до 71,1299 руб.

Золото будет стоить 3 058,56 рублей за грамм, серебро — 35,85, платина — 1 815,60, палладий — 3 606,53.