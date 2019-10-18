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Аблязин получит 700 тысяч в качестве премии за победу в чемпионате

18 октября в 17:23 30 просмотров

18 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с воспитанниками гимнастической школы и обсудил с ними развитие спорта.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике 9 октября одержала победу в командном многоборье Чемпионата мира. В составе команды выступили Денис Аблязин, Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский, сообщили в пресс-центре облправительства.

Денис Аблязин рассказал губернатору о подготовке к чемпионату в Штутгарте и о борьбе с соперниками.

«Подготовка шла на Круглом озере четыре-пять недель. Готовились без отдыха, меняли график тренировок под чемпионат. Я специально готовил программу вольных упражнений, хотя не делал их очень давно», — признался пензенский гимнаст.

Иван Белозерцев отметил, что вся Пензенская область радовалась за спортсменов.

«Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение», — сказал он.

Губернатор расспросил гимнаста о том, проходит ли с опытом волнение перед состязаниями.

«Количество выступлений на это не влияет. Каждый раз волнуешься, когда выходишь на старт. Без адреналина на соревнованиях делать нечего», — ответил Денис Аблязин.

Как сообщил присутствовавший на встрече директор школы спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, в настоящее время идет подготовка к приему очередного первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров. Среди пензенских гимнастов есть спортсмены с хорошими перспективами.

«Тренируйте молодых. Понятно, что самородки рождаются не часто. Но их нельзя упускать. Ими надо заниматься», — отметил глава региона.

Денис Аблязин по итогам участия в международных соревнованиях получит из бюджета Пензенской области премию в 700 тысяч рублей. Кроме этого, с 2016 года по настоящее время спортсмен ежемесячно получает стипендию — 50 тысяч рублей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sport/190389/

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