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«Термодом» усовершенствовал «Радужные дворы» в Спутнике (видео)

18 октября в 17:30 166 просмотров
«Радужные дворы» в Спутнике будут еще красивее и функциональнее. Специалисты компании «Термодом» усовершенствовали существующий проект, чтобы создать людям максимальный комфорт.

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«Радужные дворы» в Спутнике будут еще красивее и функциональнее. Специалисты компании «Термодом» усовершенствовали существующий проект, чтобы создать людям максимальный комфорт.

На территории «Радужных дворов» асфальта не будет совсем — это не нужно, поскольку все парковочные места будут располагаться за пределами дворов.

Плиткой будут выложены пешеходные дорожки, прогулки по которым будут казаться прогулками по саду: в «Радужных дворах» будет много зелени, это и высокорослые деревья, и кустарники специально подобранные таким образом, чтобы двор цвел постоянно с весны до осени, чтобы в каждый сезон квартал отличали свои интересные цветовые акценты.

Еще одна важная деталь: двор поделен на большее число зон. Теперь игровые площадки рассчитаны на детей от рождения до 3 лет, от 3 до 7, от 7 до 12 и от 12 до 15 лет. На каждой будет установлено оборудование, интересное ребятам именно в этом возрасте, при этом никто не будет никому мешать.

Естественно, рядом с площадками для самых маленьких детально проработаны зоны для отдыха родителей. Пойдет дождь — не беда. Мамы с колясками смогут укрыться под большими навесами с лавочками.

В любую погоду также можно выйти поиграть в настольные игры — под крышей в специальных зонах.

Предусмотрена и зона пикника, оборудованная мангалами — поесть вкусные шашлыки с родными или друзьями теперь можно будет, не выезжая из жилого комплекса.

А для того чтобы люди могли всем двором отметить праздники, принять участие в других культурных мероприятиях, создана зона амфитеатра. И, конечно, во дворе будет воркаут-зона с уличными тренажерами — для всех, кто любит спорт и ведет активный, здоровый образ жизни.

Таким образом, каждый из дворов станет территорией, где можно активно и интересно отдохнуть в окружении близких, местом игр и общения, релаксации и спорта.

Узнать больше о ЖК «Радужные дворы» можно по телефону 28−28−20 и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.

Застройщик строения № 72 ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru, строения № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на termodom-citystroy.ru. Оба строения входят в ЖК «Радужные дворы».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой компании "Термодом"

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