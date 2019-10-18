«Термодом» усовершенствовал «Радужные дворы» в Спутнике (видео)

На территории «Радужных дворов» асфальта не будет совсем — это не нужно, поскольку все парковочные места будут располагаться за пределами дворов.



Плиткой будут выложены пешеходные дорожки, прогулки по которым будут казаться прогулками по саду: в «Радужных дворах» будет много зелени, это и высокорослые деревья, и кустарники специально подобранные таким образом, чтобы двор цвел постоянно с весны до осени, чтобы в каждый сезон квартал отличали свои интересные цветовые акценты.



Еще одна важная деталь: двор поделен на большее число зон. Теперь игровые площадки рассчитаны на детей от рождения до 3 лет, от 3 до 7, от 7 до 12 и от 12 до 15 лет. На каждой будет установлено оборудование, интересное ребятам именно в этом возрасте, при этом никто не будет никому мешать.



Естественно, рядом с площадками для самых маленьких детально проработаны зоны для отдыха родителей. Пойдет дождь — не беда. Мамы с колясками смогут укрыться под большими навесами с лавочками.



В любую погоду также можно выйти поиграть в настольные игры — под крышей в специальных зонах.



Предусмотрена и зона пикника, оборудованная мангалами — поесть вкусные шашлыки с родными или друзьями теперь можно будет, не выезжая из жилого комплекса.

А для того чтобы люди могли всем двором отметить праздники, принять участие в других культурных мероприятиях, создана зона амфитеатра. И, конечно, во дворе будет воркаут-зона с уличными тренажерами — для всех, кто любит спорт и ведет активный, здоровый образ жизни.

Таким образом, каждый из дворов станет территорией, где можно активно и интересно отдохнуть в окружении близких, местом игр и общения, релаксации и спорта.



Узнать больше о ЖК «Радужные дворы» можно по телефону 28−28−20 и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.



Застройщик строения № 72 ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru, строения № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на termodom-citystroy.ru. Оба строения входят в ЖК «Радужные дворы».