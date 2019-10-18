В Вадинском районе у предпринимателя изъяли 1000 литров контрафактного алкоголя

Как сообщается на официальной странице пензенского минсельхоза в социальной сети Instagram, в Вадинском районе Пензенской области выявили факт реализации алкогольной продукции без лицензии.

Продажу осуществлял индивидуальный предприниматель, не имеющий торгового объекта.

«По результатам проведенной работы изъято 1000 литров алкогольной продукции без акцизных марок, которая находится в незаконном обороте», — говорится в посте.

Напомним, что мониторинг предприятий торговли и общественного питания проводится ежедневно с 1 октября в рамках месячника по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Его объявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.