Юным пензенским экологам вручили благодарственные письма

В Пензе наградили активных юных экологов — участников общественного движения «Зеленая волна». За лето они совершили несколько экорейдов: исследовали водоемы и ландшафт, выезжали на места несанкционированных свалок, проводили уборки.

Экспедиции были не только в черте города, но и по всей области. Отметим, что вместе с активистами в пресс-туры выезжала съемочная группа «Экспресса». Так, на сайте телеканала можно увидеть фильмы об экологической работе волонтеров.

Одним из ключевых мест масштабного исследования участников движения «Зеленая волна» стал песчаный карьер в поселке Чаадаевка Городищенского района. Волонтеры выясняли, как промышленная добыча полезных ископаемых повлияла на природу. За лето активисты совершили десяток выездов в районы области, изучали не только состояние почвы, но и водных объектов.

«Были в Мокшане в пойме реки, исследовали состояние ландшафтов. В ходе своей деятельности дети делали определенные выводы, создавали проекты, научные работы», — рассказа член совета пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

Сейчас в ряды экологического движения «Зеленая волна» входят более 4000 человек — это и дети, и взрослые, и пенсионеры. По итогам работы 2019 года самым активным вручили благодарственные письма. Среди тех, кто отличился в этом сезоне, Шамиль Коньков — старшеклассник школы № 59. Он не пропустил практически ни одного экологического рейда.

Деятельность активистов «Зеленой волны» не прекратится даже с наступлением зимы. Экологические дозоры с выездами на места сменятся на аналитические исследования, архивную работу и встречи с профессиональными экологами. А сейчас по итогам экспедиций школьники готовят научные статьи, с которыми будут выступать на конференциях, сообщает телеканал «Экспресс».