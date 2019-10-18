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В Пензе спасатели провели профилактический рейд по пожарной безопасности (видео)

18 октября в 20:31 70 просмотров
«Отопление». Ее цель — привлечь внимание людей к пожарам в домах и квартирах. Сотрудники отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС совместно с представителями администрации Первомайского района и сотрудниками социальной защиты посетили многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих в ветхом аварийном жилье.

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В Пензе прошла сезонная акция «Отопление». Ее цель — привлечь внимание людей к пожарам в домах и квартирах. Сотрудники отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС совместно с представителями администрации Первомайского района и сотрудниками социальной защиты посетили многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих в ветхом аварийном жилье.

Сотрудники МЧС проверили техническое состояние газового и электрооборудования, печного отопления, провели противопожарные инструктажи и установили автономные дымовые пожарные извещатели, а в завершении раздали информационные памятки.

«За девять месяцев 2019 года на территории области произошло 3108 пожаров, в огне погиб 71 человек, травмировано 54. 75% возгораний произошло в жилом секторе, в связи с чем организуются профилактические рейды», — прокомментировал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Столяров.

На этом работа не заканчивается. Профилактические рейды по пожарной безопасности в жилых домах будут проводить и дальше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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