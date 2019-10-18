В Пензе выявили лучшего скалолаза в дисциплине «Скорость»

Во дворце единоборств «Воейков» прошел заключительный этап межрегионального турнира по скалолазанию. Его участниками стали спортсмены из Пензы, Астрахани, Самары и Тольятти. Они соревновались в дисциплине «Скорость».

Юные спортсмены сотни раз проходили представленную трассу. Чтобы на соревнованиях не сорваться и показать лучшие секунды, необходимо досконально изучить каждый зацеп.

На межрегиональные соревнования по скалолазанию заявились более 100 спортсменов из Пензы, Астрахани, Самары и Тольятти. В первый день соревнований они боролись за победу в дисциплинах «Сложность» и «Боулдеринг». «Скорость» — олимпийская дисциплина, поэтому именно она закрывала программу турнира.

Юные спортсмены выступали на классической трассе, на которой предусмотрены дополнительные выступы. Опытные скалолазы прошли эталонную дистанцию, которая включает в себя только большие зацепы. Причем на это им нужно меньше десяти секунд. Текущий мировой рекорд составляет 5,48 секунды.

«Бывают «звездочки», но их мало. Они приходят и понимают, что «Скорость» — это их, у них есть к этому данные и азарт. Если до этого занимались гимнастикой, то очень быстро проходят дистанцию, а есть те, с кем нужно долго работать», — сказала тренер по скалолазанию Марина Харченко.

В 2019 году турнир проходил на двух скалодромах. Однако скоро все виды соревнований можно будет проводить во дворце единоборств «Воейков».

«В настоящее время решается вопрос о строительстве в 2020-м еще двух дополнительных модулей по скалолазанию — для дисциплин «Сложность» и «Боулдеринг», — рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

На этом турнире спортсмены не разыгрывали путевки на соревнования более высокого уровня. Однако, как говорят тренеры, для них это одна из последних возможностей проверить себя в деле перед первенством России, сообщает телеканал «Экспресс».