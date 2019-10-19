В Кузнецке избрали мэра (видео)

На следующей неделе станет известно, кто станет мэром Пензы. Тайное голосование состоится 25 октября на сессии Гордумы. Тем временем в Кузнецке уже выбрали главу городской администрации. В этой должности продолжит работать Сергей Златогорский.

Выбор между двумя кандидатурами — столько человек заявились на пост главы администрации Кузнецка. Кто возглавит муниципальную исполнительную власть второго по численности и объемам производства города области, определяли депутаты Собрания представителей Кузнецка. До голосования народные избранники заслушали программы развития города обоих кандидатов.

«Мы не достигнем результата в плане благоустройства, улучшения экологической ситуации в городе без сложения усилий власти, бизнеса и населения. Администрация готова выступить генератором идей, организатором большой, сложной работы», — сказал Сергей Златогорский.

За него проголосовали 19 из 20 депутатов Кузнецка. Ранее на этот пост его уже избирали два раза — в 2012 и 2014 годах.

«На мой взгляд, он пользуется доверием не только среди коллег и соратников, но и жителей города», — отметила депутат Собрания представителей Кузнецка Марина Калмыкова.

Делясь планами о будущем города, вновь назначенный глава администрации подчеркнул, что продолжит ранее начатые проекты в социальной, жилищно-коммунальной и экономической сферах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.