В пензенском правительстве обсудили развитие туристических направлений (видео)

Заместитель председателя правительства Олег Ягов рассказал о том, какие туристические векторы в Пензенской области остаются популярными. Он отметил, что сейчас упор в развитии туризма делается на событийное направление.

«Хочу напомнить, что мы возродили после нескольких лет замечательный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций». Если кто был на нем в 2019 году, наверное, увидели, что он на три головы вырос за последний год», — отметил он.

Он отметил, что подобные туристические маршруты с каждым годом привлекают в регион все больше гостей. Это позволяет не только разнообразить стандартный экскурсионный набор, но и привлечь к развитию туризма в области инвесторов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.