Пензенский Фонд поддержки предпринимательства запускает новые тренинги (видео)

В конце октября Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области запускает новую серию образовательных тренингов под названием «Бизнес-старт». Образовательными услугами фонда только за этот год воспользовались более 2000 физических и юридических лиц.

В жизнь швеи и индивидуального предпринимателя Натальи Поздняковой очень прочно вошли современные технологии. Совсем недавно у ее ателье появились страничка в Instagram и других социальных сетях, а вместе с ними — новые возможности для привлечения клиентов и выручки. Технологиям активного ведения бизнеса ее научили на тренингах от областного Фонда поддержки предпринимательства.

«Теперь бизнесмену нужно больше разбираться в тонкостях законодательства, в Трудовом кодексе, ориентироваться в охране труда. Всему этому учили на тренингах, было очень много информации. Ведение бизнеса не ограничивается стандартной бухгалтерией. Главное — вовремя узнать о семинаре и записаться, потом вам перезвонят и пригласят», — сказала Наталья Позднякова.

Зачем именно ей понадобились тренинги, она объясняет просто: свое дело она организовала в 2009 году, и с тех пор условия рынка и конкуренции изменились до неузнаваемости. Для участия нужно лишь оставить заявку. Это можно сделать несколькими путями — по телефону 8−800−555−19−58 или через сайт Фонда поддержки предпринимательства. Бизнесменов и тех, кто только собирается вступить на этот путь, готовы проконсультировать и индивидуально.

«У нас можно получить консультации экспертов по финансовому планированию, юридическим вопросам, ведению деятельности. Отдельным блоком идет образовательная поддержка, которая включает в себя как краткосрочное обучение в форме мастер-классов, тренингов, так и долгосрочное», — рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Сейчас Наталья Позднякова планирует обучиться технологии управления и систематизации клиентской базы. Кроме того, бизнес-леди в скором времени получит шанс претендовать на помощь, в рамках направления «Женское предпринимательство».

Образовательная и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса — одна из важнейших частей национального проекта «Экономика», который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.