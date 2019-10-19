Белозерцев: Работники «Тархан» сделали многое для сохранения наследия Лермонтова

В пензенской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 205-летию со дня рождения великого поэта Михаила Лермонтова и 80-летию музея-заповедника «Тарханы».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул большое культурное значение «Тархан». Обращаясь к гостям праздника, он отметил особый вклад Михаила Лермонтова в мировую литературу.

«В 26 лет, в очень юном возрасте, Лермонтов сделал столько, что его творчество освещает жизненный путь и сегодняшнему поколению, и будет освещать нашим потомкам еще многие столетия», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил благодарность директору музея-заповедника «Тарханы» Тамаре Мельниковой и всему коллективу за работу по сохранению наследия поэта.

«За 80 лет работники сделали многое для сохранения творчества Михаила Лермонтова, это огромный труд коллектива разных десятилетий, в том числе — и того коллектива, который уже многие годы возглавляет Тамара Михайловна Мельникова», — отметил губернатор.

По его словам, с каждым годом музей посещает все больше людей, чему способствует профессиональная и кропотливая работа сотрудников.

«Каждый год в «Тарханах» проводятся Лермонтовские чтения, в которых принимают участие жители со всех уголков страны, дети и взрослые, представители творческой интеллигенции, в числе которых были Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев», — напомнил глава региона.

Директор музея-заповедника Тамара Мельникова поблагодарила правительство Пензенской области за оказываемую всестороннюю поддержку и участие в жизни музея, сообщает пресс-центр облправительства.

Отметим, государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» является историко-культурным памятником федерального значения. Он был открыт в июле 1939 года и сегодня включает в себя три комплекса: усадьбу «Тарханы», мемориальный комплекс с могилой поэта и усадьбу «Апалиха».